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Сегодня, 13:21

Хованцев назвал заслуженным серебро Пащенко в мужском пасьюте на чемпионате Европы

Георгий Скобликов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону 2022 года в Арбере (Германия).

«В сложных условиях проходила гонка. Временами был сильный порывистый ветер. Достаточно много промахов. Петр — молодец, справился со стрельбой. Одну стойку в таких условиях великолепно отработал. Заслуженная серебряная медаль. Ногами Пащенко работал хорошо, да и конкуренция была сильная достаточно серьезная в лице норвежцев и одного француза», — сказал Хованцев «СЭ».

Победителем мужского пасьюта чемпионата Европы — 2022 стал норвежец Сверре Дален Аспенс (34.02,1). Петр Пащенко занял второе место (+38,1). В семерку лучших биатлонистов этой гонки вошел еще один россиянин — Никита Поршнев (+1.35,6), финишировавший седьмым.

Анатолий Хованцев
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Чемпионат Европы по биатлону
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