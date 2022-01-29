Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону 2022 года в Арбере (Германия).

«Веселая гонка. Особенно первый рубеж стоя был с таким ветром. Лидеры совершенно поменялось после стрельбы. Было просто невозможно. Я считаю, что в этой гонке нам опять улыбнулась медаль. Те, кто шел впереди попали под сильный шторм. Медаль есть медаль. Пригодится в копилке сборной России. Молодежи на чемпионате Европы я пока не вижу. Тот же Томшин, Мухамедзянов пока не проявили себя. Только вижу успех Бабикова, Пащенко и Поршнева. В принципе, нормальный показатель, учитывая, что норвежцы выигрывают все гонки», — сказал Драчев «СЭ».

Россиянин Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону. В топ-10 по итогам гонки попал еще один россиянин, Никита Поршнев, который занял седьмое место. Василий Томшин стал 12-м, Ильназ Мухамедзянов финишировал 24-м, Михаил Первушин занял 31-е место, а Александр Поварницын — 38-е.