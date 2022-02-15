Сборная России впервые за 12 лет сыграет на ЧМ. Отобрались в Австралию без поездки в США и лидера команды

Россиянок не пустили в Вашингтон со «Спутником V», а в Санто-Доминго пришлось выступать без Марии Вадеевой.

Квалификация чемпионата мира-2022

Женщины

Россия — Пуэрто-Рико — 102:68 (22:11, 20:22, 31:12, 29:23)

Россия: Мусина (20 + 17 подборов + 5 передач), Глонти (18 + 9 подборов + 7 передач), Комарова (18 + 7 передач + 4 перехвата), Фролкина (13), Козик (12), Левченко (11), Майга (10)

Пуэрто-Рико: Гватми (27)

Сага с отбором нашей женской сборной на чемпионат мира-2022 по баскетболу завершилась успехом. Во вторник подопечные Александра Ковалева крупно переиграли Пуэрто-Рико и вслед за Бельгией получили путевку на топ-турнир. Последний раз наши девушки выступали на ЧМ 12 лет назад. На мировом первенстве в Турции-2010 за нашу команду играли Ирина Осипова, Мария Степанова, Светлана Абросимова, Илона Корстин, Ольга Артешина, Татьяна Видмер... Увы, но после ухода этих мастеров произошел серьезный спад результатов, а мы пропустили уже две Олимпиады и два ЧМ. Поэтому очень важно, что новое поколение наконец-то получило шанс показать себя на самом высоком уровне.

Сложный путь

Выходу на ЧМ-2022 предшествовало множество событий, которые наверняка закалят наших девушек и главного тренера. В июле 2021 года сборная России уступила в огненной концовке четвертьфинала Евробаскета сборной Бельгии во главе с Эммой Меессеман (83:85). Тогда лидер бельгиек и екатеринбургского УГМК набрал 33 очка и 11 подборов. У нас великолепную статистику продемонстрировала Мария Вадеева — 30 очков, 7 подборов и 5 передач. Зато в матче за топ-6 мы смогли обыграть сборную Испании (78:74) — гегемона женского европейского баскетбола последнего десятилетия. В том матче сразу четыре наших игрока (Раиса Мусина, Ксения Левченко, Мария Вадеева и Нина Глонти) смогли набрать десять и более очков.

Россия попадала в квалификацию ЧМ-2022 при условии, что сборная Испании не выиграет Олимпиаду. В Токио испанки уверенно прошли групповой этап, но в четвертьфинале уступили Франции. Этот результат официально открыл нам дорогу в Австралию.

Но в конце ноября стало известно, что мы сыграем отборочный турнир в Вашингтоне, где помимо хозяек выступят команды Бельгии и Пуэрто-Рико. Проблема заключалась в том, что в столицу США нельзя въехать с российской прививкой от коронавируса. Нашим баскетболисткам не готовы были сделать исключение. ФИБА и руководитель РФБ Андрей Кириленко на протяжении двух месяцев вели переговоры с американской стороной, но прийти к консенсусу так и не получилось.

Еще в середине января существовал вариант, что Россия просто пропустит квалификацию (и ЧМ) из-за «неправильной» вакцины. Это был бы очень серьезный репутационный провал ФИБА. Если у международной организации не было никаких договоренностей со страной-организатором относительно вакцин, то этот момент стоило учесть при жеребьевке. Ведь три аналогичных квалификационных турнира проводились в Осаке и Белграде (две группы). В Сербии мы точно могли бы беспрепятственно побороться за путевку на ЧМ.

В итоге матчи с участием нашей сборной были перенесены в Доминиканскую Республику, куда гражданам РФ не нужна виза и признана наша вакцина.

Баскетболистки сборной России. РФБ, Фото Instagram

Два разгрома

Увы, но тут не все прошло гладко. Незадолго до вылета в Доминикану два ключевых игрока сборной — Мария Вадеева и Анастасия Шилова — сдали положительный тест на коронавирус. И если отсутствие Шиловой еще можно было как-то компенсировать, то Вадеева — капитан команды, человек, который в каждом матче набирает 20+ очков. Через нее строится вся игра.

Потеря Вадеевой в матче с Бельгией оказалась невосполнимой. Меессеман набрала свои дежурные 20 очков, а наша команда уступила «-23». Кстати, самым результативным игроком у россиянок стала Ольга Фролкина — серебряный призер Олимпиады-2020 в баскетболе 3х3. После игры Александр Ковалев сетовал, что основной фактор поражения — 27 процентов попаданий с игры. С такой реализацией сложно на что-то рассчитывать в игре с бельгийками.

Отступать было некуда. Теперь надо было обыграть Пуэрто-Рико, которое до этого уступило Бельгии 33 очка. Понятно, что объективно Россия сильнее Пуэрто-Рико, но в решающих матчах зачастую на первый план выходит не столько мастерство, сколько настрой и психология. Но наша сборная справилась с давлением. Мы не только крупно выиграли у соперника, но и установили высшее достижение в истории женской сборной России, реализовав 18 трехочковых (из 31 попытки). Плюс при 37 точных бросках с игры записали на свой счет 35 результативных передач.

Мы все-таки едем на ЧМ в Австралию, но вновь встает вопрос о вакцинации. Напомним, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева была вынуждена пропустить Australian Open из-за того, что российская вакцина «Спутник V» не одобрена в Австралии. На территорию Зеленого континента по-прежнему можно въехать только будучи привитым Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech.

Турнир пройдет в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.