Определились соперники женской сборной России по баскетболу на Кубок мира-2022

Женская сборная России по баскетболу узнала своих соперников на Кубок мира 2022 года, сообщается на официальном сайте РФБ.

16 сборных были разделены на четыре независимых турнира: два из них пройдут в Белграде, по одному — в Осаке и Вашингтоне.

Россиянки сыграют в Вашингтоне в группе D с командами из США, Бельгии и Пуэрто-Рико.

Состав всех групп Кубка мира-2022:

Белград A: Австралия, Сербия, Бразилия, Корея;

Белград B: Франция, Китай, Нигерия, Мали;

Осака: Канада, Япония, Беларусь, Босния и Герцеговина;

Вашингтон: США, Бельгия, Россия, Пуэрто-Рико.

Квалификация Кубка мира-2022 пройдет с 10 по 13 февраля следующего года. Финальный турнир будет сыгран в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.