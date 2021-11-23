Баскетбол
Чемпионат мира
Женщины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Баскетбол   //    Чемпионат мира   //    Женщины

Определились соперники женской сборной России по баскетболу на Кубок мира-2022

16:51
Теги:

Женская сборная России по баскетболу узнала своих соперников на Кубок мира 2022 года, сообщается на официальном сайте РФБ.

16 сборных были разделены на четыре независимых турнира: два из них пройдут в Белграде, по одному — в Осаке и Вашингтоне.

Россиянки сыграют в Вашингтоне в группе D с командами из США, Бельгии и Пуэрто-Рико.

Состав всех групп Кубка мира-2022:

Белград A: Австралия, Сербия, Бразилия, Корея;
Белград B: Франция, Китай, Нигерия, Мали;
Осака: Канада, Япония, Беларусь, Босния и Герцеговина;
Вашингтон: США, Бельгия, Россия, Пуэрто-Рико.

Квалификация Кубка мира-2022 пройдет с 10 по 13 февраля следующего года. Финальный турнир будет сыгран в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/38668/put-zhenskoj-sbornoj-na-kubok-mira-projdet-cherez-vashington

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Шоколад: польза и вред
Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге
0