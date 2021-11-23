Определились соперники женской сборной России по баскетболу на Кубок мира-2022
Женская сборная России по баскетболу узнала своих соперников на Кубок мира 2022 года, сообщается на официальном сайте РФБ.
16 сборных были разделены на четыре независимых турнира: два из них пройдут в Белграде, по одному — в Осаке и Вашингтоне.
Россиянки сыграют в Вашингтоне в группе D с командами из США, Бельгии и Пуэрто-Рико.
Состав всех групп Кубка мира-2022:
Белград A: Австралия, Сербия, Бразилия, Корея;
Белград B: Франция, Китай, Нигерия, Мали;
Осака: Канада, Япония, Беларусь, Босния и Герцеговина;
Вашингтон: США, Бельгия, Россия, Пуэрто-Рико.
Квалификация Кубка мира-2022 пройдет с 10 по 13 февраля следующего года. Финальный турнир будет сыгран в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russiabasket.ru/news/38668/put-zhenskoj-sbornoj-na-kubok-mira-projdet-cherez-vashington
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю