ЦСКА уверенно победил в Казани. Чемпионы проиграли подбор и показали слабую защиту

Велимиру Перасовичу тяжело без Маркоса Найта.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон-2023/24

УНИКС — ЦСКА — 66:79 (21:23, 9:18, 18:20, 18:18)

УНИКС: Димитриевич (16 + 10 передач), Кулагин (14), Грин (11)

ЦСКА: Мбай (17), Джекири (14 + 6 подборов), Тримбл (13 + 6 передач)

Казань. «Баскет-Холл»

ЦСКА обыграл в гостях УНИКС в матче недели Единой лиги ВТБ и укрепил лидерство в таблице. 11 побед в 12 матчах. Мог ли кто-то ожидать такой результат от команды Эмила Райковича перед началом сезона?

Хороший индикатор

ЦСКА и УНИКС захватили лидерство в чемпионате по итогам почти двух месяцев чемпионата. Армейцы за это время проиграли лишь однажды: в середине ноября на своей площадке уступив «Локомотиву-Кубань». Впрочем, после той неудачи красно-синие реабилитировались, обыграв «Руну» в новом московском дерби и приехав в Казань в статусе единоличного лидера.

УНИКС в 10 стартовых матчах уступил дважды, очень неожиданно оступившись в выездной встрече с «Самарой» (пропустив 104 очка) и в домашнем матче с той же «Руной». Правда, после неудачи во встрече с дебютантом лиги Ненад Димитриевич и компания не оставили никаких шансов «Парме» и набравшему невероятный ход «Енисею».

«Встреча с действующим чемпионом — хороший индикатор того, что мы сделали до этой стадии сезона и что необходимо сделать как следующий шаг прогресса команды, — подчеркнул перед матчем наставник ЦСКА Райкович. — УНИКС сохранил свой костяк, остается очень сильным соперником, одним из фаворитов на завоевание титула. У них, наверное, самая мощная передняя линия в лиге, у них отличные созидатели, они жестко защищаются».

В прошлом сезоне обе встречи в Казани завершились в овертаймах. ЦСКА выиграл в «Баскет-Холле» в первой части регулярки (95:93), хозяева взяли реванш на втором этапе (112:104).

Героями последней битвы в Казани стали Ненад Димитриевич и Луи Лабери. Первый набрал 24 очка, второй — 17, большинство из которых пришлось на дополнительную пятиминутку. В этот раз Дмитриевич, ставший MVP последнего розыгрыша плей-офф, также повел свою команду вперед. В стартовой четверти на счету Нено было 7 очков и 4 передачи. Македонца здорово поддерживал Дмитрий Кулагин (7 очков и 1 перехват).

Впрочем, у ЦСКА нашелся достойный ответ. Гости раз за разом находили бреши в трехсекундной зоне УНИКСа, завершив львиную долю своих атак из-под кольца. Тони Джекири, выступавший в Казани в сезоне-2020/21, завершил четверть мощным данком, выведя армейцев вперед на два очка.

Не хватало Найта

Кстати, Тони очень по-доброму встретили в фан-секторе казанцев. Нигериец не уехал из команды после начала СВО (в отличие от большинства легионеров) и помог клубу завоевать бронзу Лиги ВТБ. Летом УНИКС рассматривал вариант с возвращением Джекири, но в итоге остановился на Исмаиле Бако. Именно бельгиец попытался сдержать разыгравшегося «большого» ЦСКА во второй четверти, но Тони продолжал забивать на любой вкус. После очередного данка центрового преимущество армейцев выросло до семи очков. Казанцы же не протяжении пяти минут не могли поразить кольцо соперника. Несколько раз родные кольца буквально выплевывали мяч после бросков Рейнольдса, Комолова и Лабери. Перасович был вынужден взять тайм-аут.

Минутный перерыв не пошел на пользу УНИКСу. ЦСКА же поймал кураж. Амат Мбай выписал роскошный постер-данк Рейнольдсу, а Ливио Жан-Шарль красиво добил после промаха Ивана Ухова.

Хозяевам однозначно не хватало Маркоса Найта, пропускающего матч из-за болезни. Лучший персональщик в защите, а также максимально эффективный в нападении баскетболист очень помог казанцам завоевать титул в прошлом сезоне и здорово начал этот чемпионат (в том числе стал героем недавнего матча с «Зенитом»). Без Маркоса в игре команды пропал баланс. Да и продолжилось невезение в атаке. Кулагин и Зайцев не смогли забить открытые броски. ЦСКА тут же наказал соперника за расточительство двумя трехочковыми от Каспера Уэйра и Мело Тримбла.

Преимущество гостей выросло до неприличных 18 очков. Казанцам было необходимо чудо, чтобы отыграть такой гандикап. Надежду на это подарил Эрик Грин, отметившийся дальним попаданием под сирену третьей четверти («-13» у хозяев).

Всю заключительную четверть переполненный зал гнал своих любимцев вперед, но камбэк парни Перасовича так и не организовали. Действующие чемпионы очень старались (постоянно прессинговали по всей площадке), но показали слабый для себя процент попаданий с игры (28/65) и вчистую уступили подбор (24:39). ЦСКА заслуженно увозит победу из Казани и сразу же улетает в Нижний Новгород, где ему предстоит сыграть с обескровленным коллективом Зорана Лукича (в лазарете команды шесть ключевых баскетболистов). УНИКС же на этой неделе постарается реабилитироваться в еще одной домашней игре с МБА.