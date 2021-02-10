В ожидании Блэка. УНИКС вырывает победу у «Зенита»

Коллектив Димитриса Прифтиса одержал восьмую победу подряд в Лиге ВТБ и вплотную приблизился к первому месту.

Единая лига ВТБ. Регулярный сезон

УНИКС — «Зенит» — 59:58 (18:22, 13:15, 10:9, 18:12)

УНИКС: Морган (18), Кэнан (12), Уолтерс (8)

«Зенит»: Понитка (17), Гудайтис (15), Риверс (11)

Судьи: Роберт Виклицкий (Чехия), Марчин Ковальски (Польша), Артем Лаврухин (Россия)

10 февраля. Казань. «Баскет-холл». 2823 зрителей.

УНИКС сумел взять реванш у «Зенита» за обидное декабрьское поражение в Санкт-Петербурге. Тогда клуб из столицы Татарстана вел «+19» после первой половины, но затем растерял все свое преимущество. Димитрис Прифтис тогда сказал, что игроки извлекут урок из этой неудачи, и не обманул. В 2021 году казанцы идут без поражений, опередили ЦСКА в борьбе за второе место, а после победы над сине-бело-голубыми вплотную приблизились к первой строчке турнирной таблицы. Лучшим игроком встречи стал центровой хозяев Джордан Морган, сделавший дабл-дабл (18 очков + 12 подборов), но ключевой бросок на счету Джамара Смита. Капитан УНИКСа стал королем концовок в этом сезоне.

Кэнан против Понитки

Тон матчу задал точный трехочковый Айзея Кэнана на первых секундах. Еще через две атаки звездный разыгрывающий повторил свой трюк, а к пятой минуте гости уже проигрывали «-9». Отыграться удалось благодаря отличному взаимодействию Матеуша Понитки и Артураса Гудайтиса. На двоих они забили 16 очков из 22 в первой четверти и даже смогли вывести свою команду вперед. «Зенит» местами показывал и свою фирменную защиту. Блок-шот Уилла Томаса лишнее тому подтверждение.

Во второй четверти «Зенит» смог увеличить свой перевес. Во многом благодаря дальним попадания Кей Си Риверса и Андрея Зубкова. У снайперов же УНИКСа откровенно сбился прицел. За десять минут они реализовали всего один дальний бросок. В третьей четверти темп замедлился окончательно — на двоих команды сумели набрать лишь 19 очков. 46:41 в пользу «Зенита».

Обычно в таких ситуация команда Хавьера Паскуаля дожимает соперника. По крайней мере, так было до Нового года. Но травма американского «большого» Алекса Пойтреса как будто перепутала все планы испанскому тренеру. В Евролиге клуб из Петербурга потерпел три поражения в последних пяти матчах. Причем в играх с «Миланом» и «Фенербахче» команда физически сдавала в концовке.

Гудайтис не справляется в одиночку

Матч с УНИКСом стал еще одним подтверждением, что «Зениту» очень не хватает еще одного топового «большого» (говорят, что подписанный до конца сезона экс-центровой «Лейкерс» Тарик Блэк вот-вот должен присоединиться к коллективу). Казанцы воспользовались усталостью Гудайтиса и целенаправленно загружали мячи на Моргана в «краску». И американец не подводил, всякий раз наказывая игроков сине-бело-голубых. Именно Джордан сравнял счет незадолго до окончания встречи. Командам оставалось провести по одной атаке. Казанцы сфолили на Гудайтисе. Литовец пошел бить штрафные и забил только один из двух. Уолтерс выиграл борьбу за подбор и откинул мяч Брауну. Тот отдал его Джамару Смиту, который мастерски решил эпизод.

— На мой взгляд, обе команды сыграли хуже в нападении, чем обычно, — подчеркнул после игры наставник «Зенита» Паскуаль. — В то же время оба коллектива показали хорошую игру в защите. Что касается нас, то мы совершили очень много необязательных ошибок и потерь. Во второй половине матча мы не контролировали подборы, это стало ключевым фактором в игре. В первой половине матча у УНИКСа было всего три подбора в нападении, во второй половине они взяли семь отскоков на нашем щите. В такой малорезультативной игре это очень важно: одно действие может решить исход всей игры. В итоге мы не реализовали ключевой штрафной, а Смит забросил в следующей атаке. Нам остается только поздравить УНИКС.

Несмотря на поражение, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице (14 побед/2 поражения). УНИКС уже совсем рядом (13 побед/4 поражения). На третьем месте идет ЦСКА, который завершил свою серию поражений в Красноярске.