«Знаю, как водить в снегопад, и готов к морозам». Рассказ американского капитана УНИКСа

Джамар Смит — об изменениях в тактике команды, баскетболе в эпоху коронавируса и планах вернуть Казань в Евролигу.

Казанский УНИКС не очень успешно начал этот сезон. Осенью команда показывала неоднозначные результаты: победы сменялись громкими поражениями, яркая атака оборачивалась серьезными проблемами в обороне. Но сейчас все иначе — команда не проигрывает уже на протяжении семи матчей и всерьез нацеливается на борьбу за лидерство как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке. В последней игре УНИКС и вовсе разгромил «Нижний Новгород», выдав один из лучших своих матчей в новом году. Одним из авторов успеха УНИКСа был и остается Джамар Смит. Американский легионер уже четвертый сезон играет в столице Татарстана и стал неотъемлемой частью клуба. «СЭ» поговорил с капитаном казанцев.

Лига ВТБ играет больше в быстрый, открытый баскетбол

— Джамар, как вы оцениваете текущие результаты своей команды? Все-таки продолжительная победная серия.

— Все дело в защите. Три четверти из четырех наши соперники даже не знают, что с нами делать. Мы концентрируемся на обороне и не даем атаке соперника много вольностей, играем грамотно. Поэтому и побеждаем.

— Правда, в начале сезона как раз оборона была камнем преткновения для команды. Что поменялось?

— Соглашусь, в начале сезона мы не очень хорошо действовали в обороне, но потом мы стали изучать новую философию в защите, систему игры. Мы перестраивались, и это потребовало времени. В нападении что-то может пойти не так, и играешь уже по ситуации, придумываешь на ходу. Но при игре в обороне крайне важно действовать нацеленно, твердо по выбранной тактике.

— Можете сравнить матчи в Лиге ВТБ и Еврокубке?

— Это, конечно, зависит скорее от конкретной команды, против кого играешь. От стиля конкретного соперника. Но если обобщать, скорее Лига ВТБ играет в гораздо более быстрый, открытый баскетбол, много игры на диагоналях. Я бы это сравнил с испанской лигой, испанскими командами. В Еврокубке больше оборонительных, тактических матчей, с рваным темпом.

— В этом сезоне вы уже успели сыграть с ЦСКА, «Химками» и «Зенитом». Кто из соперников произвел самое мощное впечатление? Кого бы назвали главным фаворитом сезона?

— ЦСКА и «Зенит». Это лучшие команды Евролиги прямо сейчас, с лучшим составом, четким и грамотным тренерским подходом. Я не играл в играх против этих команд, но со стороны мне показалось, что именно матчи с ними были самыми тяжелыми.

— Потому что вы им проиграли?

— Нет, не только. Потому что они действительно хороши.

— Вы были травмированы и пропустили несколько недель в этом сезоне. Как оцениваете свое состояние сейчас?

— Чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. Травма была сложная, неприятная, в паховой области. Она сильно мешала мне нормально двигаться по площадке, но физиотерапевты УНИКСа провели замечательную работу, дали ровно столько времени для восстановления, сколько и было нужно.

— Как вы общались с командой, пока не играли? Тренировались самостоятельно и разговаривали в свободное время?

— У нас очень дружная, сплоченная команда. Мы тренировались действительно по отдельности, пока я не мог работать в общей группе, но на нашем общении это никак не сказалось, я оставался частью коллектива.

Где бы ни играл, Канаан будет своим — он очень крут

— Как сильно повлиял на подготовку к матчам коронавирус? Выступать в текущих реалиях намного сложнее?

— Не скажу, что очень много изменений в самом процессе тренировок и матчей. Есть некоторые особенности, когда нужно ехать на тренировку в маске. Но как только мы приходим в зал и нам делают тест температуры, маски можно снимать. Дальше мы тренируемся и играем, конечно, без масок, так что для игроков не особо что поменялось. Странно видеть болельщиков на трибунах в масках, но это данность времени, ее нужно просто принять.

— Что для вас предпочтительнее — тактика западных стран, где в той же НБА закрывали на несколько месяцев все команды в «пузыре», либо российская тактика с ограниченным, но допуском зрителей на трибуны?

— Лично я люблю больше играть со зрителями. Потому что матчи без зрителей даже не чувствуются как соревнование, это выглядит как тренировка, нет нерва, накала борьбы. Это не совсем соревнование. В то же время я понимаю, почему и для чего НБА идет на такие не самые популярные меры. Руководство лиги стремится сохранить здоровье игроков, сотрудников клуба, болельщиков. Поэтому логика есть как в одной позиции, так и в другой.

— Команда уже смогла перестроиться после потери Эррика Макколума и Алекса Тайуса? На ваш взгляд, летом клуб нашел им адекватные замены?

— Конечно. Вы видели, как играет Айзейа Канаан? Он ведь лидер Еврокубка по многим статистическим показателям. Эрика заменить сложно, это уникальный игрок, но у нас и сейчас есть на кого положиться. Это и Джон Браун, и Джон Холланд, и Окаро Уайт, и Павел Антипов — в общем, все наши новички. На площадке выкладывается каждый член команды, и игроки в УНИКСе очень высокого уровня, настоящие находки. Канаан и вовсе звезда лиги.

— Вы ожидали, что Канаан так быстро адаптируется к европейскому баскетболу?

— Если мы берем одного из лучших игроков в мировом баскетболе, то он сможет быстро адаптироваться в любой лиге, любой команде. Поэтому, где бы он ни играл, Канаан сразу же будет своим, он очень крут.

— Это один из самых талантливых игроков, с которым вы играли в одной команде?

— Безусловно. Мне он понравился с первых же тренировок, и я с нетерпением ждал момента, когда сыграю с ним вместе. В нем точно есть что-то особенное, и большая удача, что такой игрок на нашей стороне.

— Как капитан вы помогаете новым легионерам освоиться в команде, городе? Могли бы привести какой-то пример?

— В первую очередь я им говорю, что хочет видеть на площадке тренер, как нужно вести себя как на паркете, так и вне игры. Какие нюансы есть по тренировкам. Ну и различные бытовые вопросы по городу — где можно вкусно поесть, где подстричься, где с друзьями встретиться и погулять. Забыть о баскетболе на время и хорошо провести вечер.

Хочу попасть на волейбол и хоккей, но никак пока не получается

— Вы уже четвертый сезон играете в УНИКСе. За это время полюбили Казань? Появились ли какие-то любимые места?

— Конечно, я люблю Казань. Было бы странно, если бы я не любил этот город, играя тут уже пятый год, верно? Мне здесь очень хорошо, поэтому я и не менял клуб. После стольких лет Казань мне стала очень близка, к тому же город очень похож на мой родной город (Джамар родился в Преории, штат Иллинойс, США. — Прим. «СЭ»). Это город среднего размера — не очень большой, но при этом не очень маленький. Мне нравятся такие города, в них очень комфортно жить. Всегда что-то происходит, можно погулять, куда-то сходить, хорошо провести время. При этом не устаешь в постоянных пробках, от скопления людей и бешеного ритма, как в крупных мегаполисах. Любимые места в городе назвать тяжело, просто я чаще всего провожу вечера в ресторанах. Люблю вкусно покушать и уже давно выбрал для себя любимые заведения.

— При этом Казань считают не только столицей вкусной еды, но еще и спортивной столицей России. Вы были на матчах других казанских команд — «Ак Барса», «Рубина», волейбольного «Зенита»?

— Пока что нет, не успевал. Очень много времени уходит на тренировки, свободного почти не остается. Когда и есть несколько часов, то они уходят на отдых и восстановление. Очень хочу попасть на волейбол, и мужской, и женский, на хоккей, но никак пока не получается. Но в этом году мы с парнями обязательно сходим, уже планировали.

— В этом году в Казани очень снежная и морозная зима. Как вы переживаете такие холода и комфортно ли вам жить в таком климате?

— Вообще-то в Иллинойсе не меньше снега зимой, чем в Татарстане. Здесь немного холоднее, особенно в этом году, но в целом зимы очень похожи на казанские. Поэтому мне совершенно нормально, снег зимой для меня не сюрприз. Я знаю, как водить в снегопад, как правильно одеваться, готов к морозам. А вот для некоторых моих друзей по команде снег стал действительно откровением, проблемой. Буксовали, например, после обильного снегопада, и ребята из теплых регионов не знали чудесную технику вождения машины в снегопад.

— Речь о Джоне Брауне?

— Да, прежде всего о нем. Джон в основном играл в Италии, и ему такая погода не особо в кайф. Как только он попадает домой, его оттуда уже не вытащить.

Ключевая задача — это вернуть Казань в Евролигу

— За эти годы вы многому научились у Димитриса Прифтиса? В чем основа его философии игры, его баскетбола?

— Его главная философия — правильная защита. Он требует от нас защищать свои позиции, не отдавать мяч, прессовать соперника каждую минуту, на каждом участке паркета. Что касается нападения, Прифтис просит нас больше двигать мяч и смотреть по сторонам, видеть общую картину игры по площадке. Он не любит индивидуальный баскетбол и требует от нас прежде всего командной игры.

— Не было такого, что после одной из его установок сами стали задумываться о тренерстве в будущем?

— Честно, пока не знаю. Наверняка у меня есть много знаний, информации, навыков, которые я мог бы передать другим игрокам, быть им полезен. Но я не уверен, что готов к такой работе. Быть тренером — это значит возвращаться в тот же ритм жизни, что у меня сейчас во время игровой карьеры. А мне хочется после завершения карьеры хотя бы немного побыть с семьей.

— Какие главные цели ставит перед собой УНИКС в этом сезоне? Это Еврокубок, Лига ВТБ либо ваша задача по возможности занять высокое место в обоих турнирах?

— Конечно, я должен сказать, что мы должны занять высокое место во всех турнирах, в которых принимаем участие, и стараться побеждать в каждом матче. Иначе какой смысл выходить на площадку? Мы хотим стать чемпионами, разговаривали об этом с командой, это и моя личная мечта. Но если говорить конкретнее, по-деловому, то наша ключевая задача — вернуть Казань в Евролигу. И уже не так важно, через какой турнир мы это сможем сделать, через Еврокубок либо через Единую лигу ВТБ.