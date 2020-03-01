Жан Табак: «Для меня игра закончилась в самом начале»

Главный тренер «Зелена Гуры» Жан Табак прокомментировал проигрыш своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против российской «Пармы» (76:91).

— Для меня игра закончилась в самом начале, — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ. — Мы не показали той игры, которую должны были продемонстрировать. Со стартовой четверти команда соперника перебегала нас физически, мы не смогли дать им должный физически отпор, и они были более агрессивны в своей игре по сравнению с нами.

На данный момент «Зелена Гура» занимает десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» расположилась на пятой строчке.