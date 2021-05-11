«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в первом матче 1/4-финала Единой лиги ВТБ
«Зенит» победил «Парму» (86:66) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Одним из главных героев встречи стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, в активе которого 17 очков и 8 передач. 15 очков набрал форвард гостей Эйгирдас Жукаускас.
Единая лига ВТБ
1/4 финала
Первый матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 86:66 (20:18, 19:15, 29:21, 18:12)
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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