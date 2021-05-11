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«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в первом матче 1/4-финала Единой лиги ВТБ

21:51
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«Зенит» победил «Парму» (86:66) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, в активе которого 17 очков и 8 передач. 15 очков набрал форвард гостей Эйгирдас Жукаускас.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Первый матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Парма» (Пермь) — 86:66 (20:18, 19:15, 29:21, 18:12)

Счет в серии: 1-0.

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