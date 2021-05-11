ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (84:59) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Габриэль Лундберг, набравший 14 очков. Дабл-дабл в составе победителей оформил Йоханнес Фойгтман (13 очков и 10 подборов).
Единая лига ВТБ
1/4 финала
Первый матч
ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11)
Счет в серии: 1-0.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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