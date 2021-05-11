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ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

21:23
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ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» (84:59) в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Габриэль Лундберг, набравший 14 очков. Дабл-дабл в составе победителей оформил Йоханнес Фойгтман (13 очков и 10 подборов).

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород» — 84:59 (23:12, 14:26, 22:10, 25:11)

Счет в серии: 1-0.

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