Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

«Зенит» планирует расстаться с тремя игроками

19:13
Теги:

«Зенит» летом планирует расстаться с защитниками Кей Си Риверсом и Остином Холлинзом, а также форвардом Владиславом Трушкиным, утверждает SDNA.

Клуб из Санкт-Петербурга не собирается продлевать истекающие контракты перечисленных игроков.

«Зенит» рассчитывает получить wild card на участие в Евролиге и намерен усилить состав перед сезоном-2021/22.

Читайте также

Дания — Финляндия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции
Собянин объявил нерабочие дни Москве из-за ситуации с COVID-19
В Белом доме объяснили решение об отдельной пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным
Где задержали няню похитившую девочку из Видного

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд