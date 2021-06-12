«Зенит» планирует расстаться с тремя игроками
«Зенит» летом планирует расстаться с защитниками Кей Си Риверсом и Остином Холлинзом, а также форвардом Владиславом Трушкиным, утверждает SDNA.
Клуб из Санкт-Петербурга не собирается продлевать истекающие контракты перечисленных игроков.
«Зенит» рассчитывает получить wild card на участие в Евролиге и намерен усилить состав перед сезоном-2021/22.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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