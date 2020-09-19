«Зенит» подписал контракт с Максимом Карваненом

«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Карваненом.

В заявлении на официальном сайте команды из Санкт-Петербурга говорится, что контракт с 20-летним баскетболистом рассчитан на 2 года.

Сезон-2019/20 Карванен провел за «Зенит-2» (35 игр, 5,5 очков, 3,4 подбора) и «Зенит-М» (3 игры, 9 очков, 4,7 подборов).