«Зенит» подписал контракт с Максимом Карваненом
14:58
«Зенит» объявил о подписании контракта с форвардом Максимом Карваненом.
В заявлении на официальном сайте команды из Санкт-Петербурга говорится, что контракт с 20-летним баскетболистом рассчитан на 2 года.
Сезон-2019/20 Карванен провел за «Зенит-2» (35 игр, 5,5 очков, 3,4 подбора) и «Зенит-М» (3 игры, 9 очков, 4,7 подборов).
???Maxim Karvanen is a New Player of BC Zenit!— Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 19, 2020
Максим Карванен — новый игрок нашего Клуба. https://t.co/fNXPGrc3us pic.twitter.com/T7SQa0HOQZ
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