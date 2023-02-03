«Зенит» подписал американского защитника Фрейзера

«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании разыгрывающего защитника Трента Фрейзера. Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

" У меня было четыре очень успешных месяца в моем первом сезоне, и я очень счастлив оказаться здесь, в «Зените». Моя первая мысль, когда мне позвонили? Я был просто поражен. Я очень воодушевился. Один из моих партнеров рассказал мне много хорошего про Россию, про «Зенит», он сказал, что это серьезный клуб, хорошая организация, отличные тренеры. Так что просто приехать и иметь возможность попробовать себя в таком клубе — это что-то особенное", — отметил Фрейзер.

За российскую команду баскетболист будет выступать под номером 0. Последним клубом 24-летнего американца был белградский ФМП. Он сыграл в 16 матчах, набирая в среднем по 20,7 очка, 2,2 подбора и 6,2 передачи.