«Зенит» объявил об уходе форварда Томпкинса

«Зенит» на официальном сайте сообщил, что американский форвард Трей Томпкинс покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Клуб благодарит Трея за этот сезон и желает удачи в продолжении карьеры!» — говорится в сообщении «Зенита».

33-летний американец провел в Санкт-Петербурге сезон-2022/23 и был заявлен во все турниры, где принимал участие «Зенит». В Единой лиге ВТБ Томпкинс сыграл в 27 матчах, 17 раз выходил в стартовом составе и в среднем приносил сине-бело-голубым 9,3 очка и 4,1 подбора.