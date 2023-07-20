Тихоненко: «Приложу все силы, чтобы помочь УНИКСу защитить титул в предстоящем чемпионате»

Новичок УНИКСа, форвард Марк Тихоненко прокомментировал подписание контракта с казанским клубом.

Соглашение 25-летнего баскетболиста рассчитано на один сезон.

«Очень рад подписать контракт с чемпионом Единой лиги ВТБ, — цитирует пресс-служба клуба Тихоненко. — УНИКС — клуб с большими традициями, который всегда стремится к лидерству. Уверен, президент Евгений Борисович Богачев не остановится на достигнутом в минувшем сезоне. Нахожусь в предвкушении совместной работы с главным тренером Велимиром Перасовичем. Я много о нем слышал и знаю, что он очень требователен к игрокам. В связи с этим осознаю уровень ответственности. Готов приложить все силы и максимум возможностей, чтобы помочь УНИКСу защитить титул в предстоящем чемпионате!»

В сезоне-2022/23 Тихоненко выступал за МБА и провел за клуб 19 матчей. В его активе 3,8 очка и 2,1 подбора в среднем за игру. Вместе с командой он стал бронзовым призером Кубка России.