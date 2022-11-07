«Зенит» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород»

«Зенит» на своей площадке обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы выиграли со счетом 76:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, набравший 18 очков. В составе «Нижнего» 19 очков на свой счет записал Джермейн Лав-Робертс.

«Зенит» одержал шестую победу в сезоне и остается на третьем месте в турнирной таблице. А вот «Нижний Новгород» идет на восьмой строчке, выиграв только 4 матча из 8.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нижний Новгород» — 76:66 (19:7, 19:13, 18:24, 20:22)

7 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».