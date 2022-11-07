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Перасович: «Именно наша плохая игра позволила минчанам затянуть нас в концовку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Минска».

«Считаю, сегодня мы играли с хорошей энергией и желанием в защите, но в нападении действовали очень плохо, принимали неправильные решения. Наши промахи открытых попыток из выгодных положений в дальнейшем привели к выполнению нами неподготовленных бросков. В заключительной четверти мы действовали плохо и неуверенно, дав шанс «Минску» вернуться в игру.

Хозяева показали очень хороший, умный баскетбол с отличным движением мяча. Однако я убежден, что сегодня именно наша плохая игра позволила минчанам затянуть нас в концовку.

В преддверии матча мы столкнулись с некоторыми кадровыми проблемами из-за травм, но это не может служить оправданием. Ключевым фактором считаю то, что мы оказались психологически не готовы к матчу», — цитирует тренера сайт казанцев.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=minsk-uni%D1%81s-report
БК Минск
БК УНИКС
Велимир Перасович
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