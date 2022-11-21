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Сегодня, 21:52

«Зенит» обыграл МБА и одержал третью победу подряд

Мария Гусева
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«Зенит» обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:62. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча в составе питерского клуба стал Дмитрий Кулагин, который набрал 22 очка. У МБА 18 очков набрал Евгений Воронов.

«Зенит» одержал третью победу подряд и занимает 3-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. МБА располагается на 4-й строчке.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Самары» 24 ноября, МБА на день позже встретится с «Пармой».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — МБА (Москва) — 87:62 (22:15, 26:14, 14:17, 25:16)

21 ноября. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена»

БК Зенит
БК МБА
1
1
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