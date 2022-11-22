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Руссо о матче с ЦСКА: «Я останусь удовлетворен, если мы сделаем все возможное на площадке»

Мария Гусева
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Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Мы встречаемся с одной из лучших европейских команд в истории. Я останусь удовлетворен, если мы сделаем все возможное на площадке. На этой неделе у нас было много проблем с травмами, поэтому я не знаю, в каком составе мы сыграем против ЦСКА. Несмотря на это, каждый, кто выйдет на паркет, должен постараться и выложиться изо всех сил. Тогда я буду доволен. Не могу предсказать результат и то, как мы проведем этот матч — это зависит от нашего окончательного состава», — цитирует пресс-служба клуба Руссо.

Матч ЦСКА — «Автодор» пройдет завтра, 23 ноября в 20.00 по московскому времени.

БК Автодор
БК ЦСКА
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