Руссо о матче с ЦСКА: «Я останусь удовлетворен, если мы сделаем все возможное на площадке»

Главный тренер «Автодора» Дарко Руссо поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Мы встречаемся с одной из лучших европейских команд в истории. Я останусь удовлетворен, если мы сделаем все возможное на площадке. На этой неделе у нас было много проблем с травмами, поэтому я не знаю, в каком составе мы сыграем против ЦСКА. Несмотря на это, каждый, кто выйдет на паркет, должен постараться и выложиться изо всех сил. Тогда я буду доволен. Не могу предсказать результат и то, как мы проведем этот матч — это зависит от нашего окончательного состава», — цитирует пресс-служба клуба Руссо.

Матч ЦСКА — «Автодор» пройдет завтра, 23 ноября в 20.00 по московскому времени.