«Зелена-Гура» разгромила «Енисей» в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зелена-Гура» победила «Енисей» (117:79).

В составе польского клуба самым результативным стал Роландс Фрейманис — 25 очков. У гостей с 24 очками лучшим снайпером стал Михаил Кулагин — 24 очка.

«Зелена-Гура» занимает пятое место в турнирной таблице. «Енисей» на 11-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — «Енисей» (Красноярск) — 117:79 (32:17, 28:19, 27:28, 30:15)

11 марта. Зелена-Гура. «CRS Hala Zielona Gora»