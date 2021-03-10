Санкт-Петербург может принять «Финал восьми» Молодежной Единой лиги ВТБ
14:13
По информации «СЭ», «Финал восьми» Молодежной Единой лиги ВТБ, скорее всего, пройдет в Академии баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Даты проведения с 9 по 11 апреля. Также на проведение «Финала восьми» претендует Краснодар.
Северная столица уже принимала «Финал восьми» в сезоне-2018/19 (победа досталась «Химкам-2»). В Краснодаре решающий этап сезона Молодежной Единой лиги проходил в 2017 году. В прошлом году сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
(Тимур Ганеев)
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