Санкт-Петербург может принять «Финал восьми» Молодежной Единой лиги ВТБ

По информации «СЭ», «Финал восьми» Молодежной Единой лиги ВТБ, скорее всего, пройдет в Академии баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Даты проведения с 9 по 11 апреля. Также на проведение «Финала восьми» претендует Краснодар.

Северная столица уже принимала «Финал восьми» в сезоне-2018/19 (победа досталась «Химкам-2»). В Краснодаре решающий этап сезона Молодежной Единой лиги проходил в 2017 году. В прошлом году сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

(Тимур Ганеев)