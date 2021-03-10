Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Санкт-Петербург может принять «Финал восьми» Молодежной Единой лиги ВТБ

14:13

По информации «СЭ», «Финал восьми» Молодежной Единой лиги ВТБ, скорее всего, пройдет в Академии баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге.

Даты проведения с 9 по 11 апреля. Также на проведение «Финала восьми» претендует Краснодар.

Северная столица уже принимала «Финал восьми» в сезоне-2018/19 (победа досталась «Химкам-2»). В Краснодаре решающий этап сезона Молодежной Единой лиги проходил в 2017 году. В прошлом году сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

(Тимур Ганеев)

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир