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Сегодня, 13:18

Защитник «Зенита» Картер проведет сезон-2022/23 в аренде в испанской «Уникахе»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Тайсон Картер проведет следующий сезон в аренде в испанской «Уникахе», сообщает питерский клуб.

24-летния спортсмен будет выступать в Лиге ACB и в одном из турниров ФИБА.

Картер присоединился к «Зениту» в декабре 2021 года. В Единой лиге ВТБ он провел 20 матчей, в которых показывал статистику из 6,6 очка, 1,6 подбора и 2,7 передачи.

Контракт американского защитника с питерским клубом действует до окончания сезона-2024/25.

Источник: https://bc-zenit.com/archives/news/6490
БК Зенит
БК Уникаха
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