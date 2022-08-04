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Сегодня, 16:51

«Самара» объявила о переходе американского форварда Айзеи Риза

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Самара» объявила о переходе американского форварда Айзеи Риза. Сроки контракта с игроком не сообщаются.

Прошлый сезон 25-летний американец провел в британском «Лондон Лайонс». В матчах чемпионата Великобритании Риз в среднем набирал 19,5 очка и делал 4,5 подбора и 6,7 передачи, в матчах Кубка Европы-ФИБА — 16,4 очка, 5,6 подбора и 7,1 передачи.

В сезонах-2019/20 и 2020/21 выступал за команду G-лиги «Санта-Круз Уорриорз», а также за канадские команды «Гвельфские ночные ястребы» и «Бэджерс Хани Хэмилтон» (чемпионат CEBL).

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4723
БК Самара
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