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Защитник «Зенита» Эртель признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в апреле

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Разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель признан лучшим игроком Единой лиги ВТБ в апреле, сообщает пресс-служба лиги.

В этом месяце французский баскетболист набирал в среднем 15,3 очка, 2,3 подбора и 7,3 передачи. Сине-бело-голубые выиграли все 3 матча в апреле.

«Благодарю Лигу за это признание. Мы хотим завоевать чемпионский титул и сделаем для этого все возможное», — сказал Эртель.

По итогам регулярного чемпионата «Зенит» занял второе место. В первом раунде плей-офф петербуржцы встретятся с победителем матча «Уралмаш» — «Самара».

Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Баскетбол
БК Зенит
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