Агент Милутинова опроверг информацию об уходе центрового из ЦСКА

Официальный представитель Николы Милутинова Георге Пану опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в греческий «Олимпиакос».

«У Николы контракт действует ещё один год. Так что новости как про «Олимпиакос», так и про «Виртус» с «Фенербахче» не соответствуют действительности», — сказал Пану «Чемпионату».

Сербский центровой защищал цвета «Олимпиакоса» на протяжении пяти сезонов перед переходом в ЦСКА в 2020 году.

В минувшем сезоне Милутинов помог московской команде выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, а также завоевать серебряные медали чемпионата страны.