Агент Милутинова опроверг информацию об уходе центрового из ЦСКА
Официальный представитель Николы Милутинова Георге Пану опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в греческий «Олимпиакос».
«У Николы контракт действует ещё один год. Так что новости как про «Олимпиакос», так и про «Виртус» с «Фенербахче» не соответствуют действительности», — сказал Пану «Чемпионату».
Сербский центровой защищал цвета «Олимпиакоса» на протяжении пяти сезонов перед переходом в ЦСКА в 2020 году.
В минувшем сезоне Милутинов помог московской команде выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, а также завоевать серебряные медали чемпионата страны.
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