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Сегодня, 19:46

Агент Милутинова опроверг информацию об уходе центрового из ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Официальный представитель Николы Милутинова Георге Пану опроверг слухи о переходе сербского центрового из ЦСКА в греческий «Олимпиакос».

«У Николы контракт действует ещё один год. Так что новости как про «Олимпиакос», так и про «Виртус» с «Фенербахче» не соответствуют действительности», — сказал Пану «Чемпионату».

Сербский центровой защищал цвета «Олимпиакоса» на протяжении пяти сезонов перед переходом в ЦСКА в 2020 году.

В минувшем сезоне Милутинов помог московской команде выиграть регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, а также завоевать серебряные медали чемпионата страны.

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-4722765-agent-milutinova-oproverg-informaciyu-ob-uhode-centrovogo-iz-cska.html
БК Олимпиакос (Пирей)
БК ЦСКА
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