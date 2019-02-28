Защитник "УНИКСа" Хенри стал лучшим игроком февраля в Единой лиге ВТБ

Защитник "УНИКСа" Пиеррия Хенри был признан лучшим баскетболистом февраля Единой лиги ВТБ, сообщает ТАСС.

В этом месяце игрок вместе со своей командой одержал три победы над ЦСКА (71:68), "Химками" (73:58) и "Цмоки-Минск" (99:57). В среднем, Хенри набирал по 13,7 очка за матч, а также, делал 3,7 подбора и 4,0 передачи.

- Февраль был особенно сложным, и то, что мы сумели победить ЦСКА, отыграв 15 очков разницы, а потом еще одну команду Евролиги - "Химки", доказывает, что мы прогрессируем, - приводит слова Хенри ТАСС. - Благодарю Единую лигу за эту награду. Все это было бы невозможно без поддержки УНИКСа - тренерского штаба, который помогает мне развиваться, болельщиков и моих партнеров, преодолевающих вместе со мной все препятствия.

Честно говоря, мне кажется, что эта награда могла достаться любому моему одноклубнику, я просто их отражение. Все вместе сейчас мы вершим историю, оставаясь непобедимыми на домашней площадке. Наша цель - чемпионство, именно тогда моя индивидуальная награда станет действительно значимой.

Казанская команда, на данный момент, занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В ее активе значатся 14 побед и 3 поражения.

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