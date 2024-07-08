Защитник Риз покинул «Парму»

«Парма» объявила об уходе защитника Айзеи Риза. 27-летний американец выступал за российский клуб с 2022 года.

«Мы желаем Айзее удачи в новой команде и благодарим за большое баскетбольное сердце, яркую игру, отзывчивость и весомый вклад в успехи «Пармы», — говорится в заявлении клуба.

В этом году Риз был участником Матча всех звезд Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне он провел за «Парму» 42 матча, в среднем набирая 14,9 очка, 2,8 подбора и 5,8 результативной передачи.