Защитник «Автодора» Ньюмэн получил награду «Самый результативный игрок сезона-2022/23»

Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн стал обладателем приза «Самый результативный игрок сезона-2022/23», сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В завершившемся регулярном чемпионате 26-летний американец набирал в среднем 18,4 очка.

Вторым в списке самых результативных игроков лиги в сезоне-2022/23 стал защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон (17,6 очка). Третье место занял Алексей Швед из ЦСКА (17,0).

Ньюмэн стал вторым игроком «Автодора», который выиграл эту награду. В сезоне-2016/17 приз получил форвард Николас Миннерат (23,3).