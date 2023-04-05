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Сегодня, 20:36

Защитник «Автодора» Ньюмэн получил награду «Самый результативный игрок сезона-2022/23»

Мария Гусева
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Защитник «Автодора» Малик Ньюмэн стал обладателем приза «Самый результативный игрок сезона-2022/23», сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ.

В завершившемся регулярном чемпионате 26-летний американец набирал в среднем 18,4 очка.

Вторым в списке самых результативных игроков лиги в сезоне-2022/23 стал защитник УНИКСа Дэрил Мэйкон (17,6 очка). Третье место занял Алексей Швед из ЦСКА (17,0).

Ньюмэн стал вторым игроком «Автодора», который выиграл эту награду. В сезоне-2016/17 приз получил форвард Николас Миннерат (23,3).

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/malik-nyumen-obladatel-priza-samyj-rezultativnyj-igrok-sezona-2022-23/
БК Автодор
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