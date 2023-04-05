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Сегодня, 19:46

ЦСКА обыграл «Автодор» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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«Автодор» проиграл ЦСКА в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 67:76. Встреча прошла в Саратове.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Даллас Мур, набравший 16 очков. В составе «Автодора» отличился Малик Ньюмэн — 23 очка.

ЦСКА одержал победу в серии с «Автодором» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом турнира.

Соперником армейцев в полуфинале станет победитель пары «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (0-2).

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Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Автодор» (Саратов) — ЦСКА (Москва) — 67:76 (25:16, 14:20, 16:21, 12:19)

5 апреля. Саратов. «ДС Кристалл».

Счет в серии: 0-3

БК Автодор
БК ЦСКА
1
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