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Райкович: «В первой половине матча «Автодор» действовал быстро и агрессивно, доставив ЦСКА проблемы»

Мария Гусева
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями от победы в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Автодором» (76:67).

«Поздравляю болельщиков, они увидели сегодня хороший матч, — цитирует пресс-служба клуба Райковича. — «Автодор» действовал быстро и агрессивно, доставив нам проблемы в первой половине. Во второй мы стали защищаться так, как умеем, и соперникам было тяжело набирать свои очки. Поздравляю саратовцев с тем, как они провели сезон. Надеюсь, наша команда в оставшейся части плей-офф будет играть так же старательно».

ЦСКА одержал победу в серии с «Автодором» со счетом 3-0 и стал первым полуфиналистом турнира.

Соперником армейцев в полуфинале станет победитель пары «Нижний Новгород» — «Локомотив-Кубань» (0-2).

Источник: https://cskabasket.ru/news/n/2023-04-05-avtodor-cska-news-report/
БК Автодор
БК ЦСКА
Эмил Райкович
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