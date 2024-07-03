Захар Ведищев стал игроком «Енисея»

«Енисей» объявил о переходе бывшего защитника «Локомотива-Кубань» Захара Ведищева.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист провел 26 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 4,9 очка, 0,7 подбора, 0,8 передачи и 0,2 перехвата за 14,3 минуты на паркете.

«В прошлом году «Енисей» задал высокую планку, уверен, что в предстоящем сезоне мы сможем её удержать. От себя сделаю все, чтобы влиться в коллектив и быть полезным», — цитирует «Енисей» Ведищева.

Ранее красноярцы объявили об уходе защитника Андрея Топтунова.