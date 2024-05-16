Наставник «Зенита-2» ярко дебютировал в суперлиге, доказав, что является одним из самых перспективных тренеров страны.

«Зенит-2» стал главным открытием суперлиги — второго по значимости турнира в российском баскетболе. Команда со средним возрастом 20 лет, которая состоит в основном из воспитанников академии баскетбола «Зенит», смогла добраться до полуфинала плей-офф. Отрадно, что это произошло под руководством российского тренера Антона Юдина, которого многие списали со счетов после не самых лучших результатов со сборной России U-20.

В интервью «СЭ» Юдин рассказал, что по ходу сезона отказался от возвращения в ЦСКА, дал оценку текущему лимиту в Лиге ВТБ и высказался о перспективах главных талантов российского баскетбола.

Серия плей-офф с «Иркутом» показала, к чему мы готовились

— Ставилась ли перед вами задача вывести команду в плей-офф?

— При назначении мы не обсуждали конкретные турнирные задачи. Основная цель заключалась в том, чтобы развивать баскетболистов 2004 года рождения, у которых есть хорошая перспектива получать игровое время в первой команде.

— При этом вам хотелось побороться за медали?

— Для меня структура с фарм-командой не являлась чем-то новым. Наблюдал за этим в ЦСКА, понимал, как работает процесс взаимодействия между основой и дублем. Да, развитие на первом месте, но тренироваться и играть официальные матчи без цели на сезон, на мой взгляд, бессмысленно. Поэтому перед началом чемпионата сказал парням, что я высоко оцениваю наши шансы попасть в плей-офф. Это серьезная задача, к которой мы двигались шаг за шагом.

— При этом команда была окончательно сформирована практически перед стартом сезона. Могли бы рассказать об этом?

— У меня был ростер из 12 человек. При этом только Шевчук и Антипов провели в суперлиге один полноценный сезон. Остальные поднимались из молодежки или имели минимальное количество игр на взрослом уровне. В связи с этим я попросил руководство взять людей, рядом с которыми развитие молодых ребят будет более быстрым и качественным. И это не должны были быть игроки сильно за 30. В итоге мы подписали Элахана Ахмедова (26 лет), Дэвида Диденко (24 года). Чуть позже появился Максим Ильвовский (22 года) и Александр Летино (22 года). Эта четверка сильно помогла нам.

— После выхода в плей-офф вы попали на «Иркут», занявший второе место по итогам регулярки. И в итоге обыграли их 3:0, трижды вырвав победу в концовках. Переиграли оппонентов тактически?

— Тут совпало несколько факторов. Во-первых, под конец сезона сложилась ситуация, что около двух месяцев мы тренировались все вместе. Это случилось впервые, потому что до этого кто-то поднимался в основу, усиливая первую команду в Кубке России (Егор Рыжов, Константин Шевчук и Павел Земский стали победителями турнира. — Прим. «СЭ»), кто-то отправлялся помогать молодежке, кто-то был травмирован. Во-вторых, перед плей-офф мы выиграли семь подряд матчей регулярки и подошли к серии с «Иркутом» в своей лучшей форме. Ребята поверили, что могут обыгрывать фаворитов суперлиги. В-третьих, мы внимательно их разобрали, знали, как они будут действовать. Поняли, почему проиграли коллективу Михаила Терехова в двух матчах регулярки. Подготовили несколько тактических новинок, с которыми они не смогли справиться. В целом игры плей-офф показали то, к чему мы готовились на протяжении восьми месяцев.

— На полуфинал с «Химками» и серию за третье место с «Темпом-СУМЗ» уже не хватило сил?

— Сбился график подготовки к матчам. Четыре важных игрока вновь поехали помогать молодежке в плей-офф, но жаловаться на это нет смысла. Такой план был изначально. Все-таки мало кто мог представить, что мы сможем так далеко зайти в плей-офф суперлиги. Это наложилось на полуфинал и серию за третье место. Плюс мы играли без травмированного Шевчука, из-за повреждения Земский не смог помочь нам в серии с «Темпом». Да, и стоит признать, что составы «Химок» и Ревды изначально были сформированы, чтобы выиграть золото суперлиги. Много сформировавшихся игроков, в том числе с опытом игры в Лиге ВТБ. Какие-то игры мы могли выиграть, но выйти победителями из этих серий в таком состоянии и с такой подготовкой было практически невозможно.

— В итоге чемпионом стало «Динамо» из Владивостока. Это сенсация?

— Изначально у «Химок», «Динамо» и «Темпа» были примерно равные шансы на успех. Во Владивостоке собрали очень опытную команду, по ходу сезона здорово прибавил Андрей Десятников, здорово усилил коллектив Даниил Аксенов. По составу они точно были не слабее конкурентов. Ревду обыграли в очень ровной серии, выиграв два заключительных матча в концовках. С «Химками» справились поувереннее, но стоит учесть, что желто-синие были ослаблены травмами важных баскетболистов. Так что для меня это точно не сенсация.

Антон Юдин. Фото Пресс-служба БК «Зенит»

Следующий сезон Рыжов и Земский должны провести в Лиге ВТБ

— Хотел бы спросить вас про персоналии. Ильвовский отыграл 11 матчей в чемпионате Франции-2022/23 в составе «Страсбура». Как вам его дебют в чемпионате России?

— Макс привлекался к основе, но большую часть прошлого сезона он отыграл в молодежном чемпионате Франции. Когда ты играешь со сверстниками в любой стране — это один уровень, когда сталкиваешься со взрослыми мужчинами — совершенно другая история. Поэтому игровой практики на взрослом уровне у него было совсем немного. За год в Петербурге он, безусловно, прибавил. Как и все игроки «Зенита-2», кто начинал и заканчивал сезон с нами. Кто-то сильно, кто-то немного, но у всех был прогресс.

Если говорить конкретно про Ильвовского, то у него есть качества, которые могут позволить ему заиграть на серьезном уровне, но есть и минусы, присущие большинству молодых игроков. Главный из них — нестабильность. Яркие игры чередовались провальными. Теперь все зависит от него, его желания совершенствоваться.

— Главной звездой команды был Егор Рыжов, в среднем набирающий по 15,5 очка и в итоге попавший в символическую пятерку по итогам регулярки. На ваш взгляд, готов ли центровой уже в следующем году играть в Лиге ВТБ?

— На мой взгляд, следующий сезон Егор должен провести в Лиге ВТБ. Очень сильно надеюсь, что в «Зените». Если нет, то на правах аренды в каком-то другом коллективе, где ему готовы предоставить игровое время. Тут уже надо смотреть, кто будет в нем заинтересован. То же самое касается и Паши Земского. Как получится на деле, сложно сказать. Понимаю, что когда тебе 19 лет, то сложно конкурировать за место в составе с опытными игроками, но что один, что другой не затерялись бы в клубах второй восьмерки Лиги ВТБ уже в текущем сезоне. Уверен в этом. Чем раньше они попадут на уровень выше, тем лучше будет для них и всего российского баскетбола. При удачном раскладе это будущее сборной России.

— Могли бы пояснить тем, кто не так внимательно следит за суперлигой?

— Рыжов — суперталант с точки зрения «физики». Игрок с ростом 2,07 и такой подвижностью, способностью двигать мяч — большая редкость. В России на данный момент очень мало игроков с таким набором навыков. Плюс он серьезный парень, целеустремленный, не лентяй, много работает над своими минусами. За этот год он улучшил свое понимание игры и многие технические навыки. И уже показывает это в официальных матчах.

Что касается Земского, то у Паши отличные антропометрические данные, отличный прыжок. Да, надо добавить стабильность броска, но это дело наживное. Верю, что в ближайшем будущем оба будут на заметных ролях в Лиге ВТБ.

— Можно то же самое сказать про Константина Шевчука или ему еще стоит набраться опыта по суперлиге?

— Сложный вопрос. Этот сезон выдался у Кости достаточно неровным. К сожалению, было много мелких травм, которые постоянно выбивали его из ритма. При этом замечу, что он очень физически сильный, атлетичный, быстрый. Как по мне, он немного застрял между позициями. Часто это бывает проблемой для молодых игроков. Но судя по тем клубам Лиги ВТБ, где не так много россиян, Костя бы пригодился. Например, «Автодору», «Парме» или «Енисею». Я думаю, Шевчук точно не слабее ряда игроков из состава этих команд.

Да, он пока не готов быть на первых ролях, но получать свои минуты и здорово их отрабатывать — вполне. В судьбе таких баскетболистов многое зависит от фарта. Попадешь ли ты к тренеру, который будет тебе доверять, подходят ли твои качества под систему наставника. Если Шевчук попадает в правильный коллектив, то он вполне способен играть на уровне Лиги ВТБ.

— Иван Прокопенко провел первый полноценный сезон в суперлиге. В стране есть дефицит с разыгрывающими. На ваш взгляд, какие у него перспективы?

— Иван в начале своей карьеры. Ему тоже 19 лет. Я видел, как он играет за молодежную команду, еще несколько лет назад, внимательно следил за его прогрессом. Он очень атлетичный для своего роста, взрывной, у него хорошие ноги. Это позволяет здорово играть в защите. Ему тоже нужно прибавлять во многих элементах, и та работа, которую он проделал во второй части сезона, дает надежду, что Прокопенко на правильном пути. Он сильно прибавил в отношении к игре, тренировочному процессу. И это сразу дало плоды.

Если он сохранит это отношение к себе и к баскетболу, то через год-два будет не слабее американских разыгрывающих, которые сейчас показывают хорошую статистику в Лиге ВТБ. Верю в него.

Иван Прокопенко (в центре). Фото Пресс-служба БК «Зенит»

Пистиолис звал в штаб ЦСКА, но сейчас я не заинтересован в работе ассистентом

— Когда вы пришли в «Зенит-2», то насколько игроки были готовы к вашим требованиям, уровню суперлиги?

— К сожалению, придя в команду, я увидел, что многие ребята не знают основ баскетбола. Все-таки хотелось, чтобы в 19-20 лет игроки уже обладали определенными навыками. Это в первую очередь вопрос к их детским тренерам. С другой стороны, понимал, что примерно так и будет, все-таки за плечами было несколько лет работы в сборной России U-20 (за два года мы просмотрели практически всех перспективных баскетболистов страны). Мы исправили это многочасовой работой над ошибками. Благодарен за это своему тренерскую штабу — Дмитрию Вавилову и Кириллу Антюху. Они большие фанаты баскетбола, проводили с ребятами много индивидуальной работы.

— Могли бы привести пример такой работы?

— Возьмем того же Рыжова. Первые тренировки были без контакта, направленные больше на технику. Ты видишь, какой уровень атлетизма у человека, и это впечатляет. Но когда начинается контакт, какая-то игровая ситуация, то Егор исчезает. Его не видно. Где-то он совершает лишний удар и теряет темп для хорошей атаки, где-то лишнее зашагивание, обманное движение, которое абсолютно не нужно... Такие мелкие вещи, которые не давали ему использовать свое превосходство в физической силе. Моя задача была в том, чтобы убрать лишние ошибки, добавить понимание, где центровой должен и может атаковать. Слава богу, что он совершенно вменяемый парень, спокойно воспринимающий критику. Это дало тот результат, который мы видели. В некоторых играх Егор доминировал и справедливо попал в символическую сборную суперлиги. И так со многими игроками.

Илона Корстин и Егор Рыжов. Фото Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Для вас это был первый полноценный сезон в роли главного тренера? Почувствовали ли вы разницу или были готовы ко всему?

— Разница заключается в том, что ты выстраиваешь весь тренировочный процесс так, как хочется тебе. Ты делаешь то, что считаешь нужным в той или иной ситуации. Все остальное не так критично. Все-таки, повторюсь, у меня был опыт работы главным тренером в молодежной сборной. К тому же много лет был ассистентом в ЦСКА, общаясь не только с членами тренерского штаба армейцев, но и других клубов Евролиги.

— У вас остался интерес к Евролиге после ухода наших клубов?

— Остался. Все-таки это по-прежнему главный баскетбольный турнир Старого Света. Если бы наши команды участвовали, то интерес был бы выше, но и без российских клубов я посмотрел достаточно много игр в этом сезоне.

— После такого сезона ваши амбиции заключаются в том, чтобы поработать главным в Лиге ВТБ?

— Амбиции быть главным тренером клуба Лиги ВТБ сформировались уже давно. Но руководители российских клубов отвечали моим агентам, что мне не хватает опыта работы именно в роли наставника. Сейчас я отработал сезон в суперлиге, достаточно успешно, но не удивлюсь, что вновь не получу предложений попробовать свои силы на ступень выше. Естественно, я бы хотел пойти на повышение, но ситуация складывается так, как она складывается. Еще бы хотел выразить благодарность руководству «Зенита», что они поверили в меня, доверив фарм-команду.

— Кстати, когда Андреас Пистиолис возвращался в ЦСКА, то ходили разговоры, что он звал вас в свой штаб. Это правда?

— Да, обсуждали такой вариант с Андреасом, но я ответил, что сейчас не заинтересован в роли ассистента. Хотя многие недооценивают эту работу. Думают, что ассистент пришел на тренировку, поподавал мячи и на этом его работа заканчивается. Поверьте, это далеко не так. Главный тренер очень сильно зависит от той команды помощников, которых он соберет вокруг себя.

— Назовите топ-3 тренеров, которые больше всего повлияли на вас.

— Отмечу Юре Здовца, в штабе которого началась моя тренерская карьера в петербургском «Спартаке». Для меня он пример специалиста, который был фундаментально очень подкован, готов к любым вызовам. В первый же год мы попали в «Финал четырех» Еврокубка, Юре был признан тренером года этого турнира. Естественно, Итудис. Димитрис — ученик величайшего тренера в Европе Желько Обрадовича, взявший очень многое от своего учителя. Это был высокий уровень. И назову Андреаса [Пистиолиса], с которым мы плотно работали в качестве ассистентов Димитриса на протяжении почти восьми лет. Постоянно обменивались идеями, искали варианты тактики против лучших команд Европы, постоянно обогащая свои знания.

— Чави Паскуаль был с вами в тесном контакте по ходу сезона?

— Мы встречались в начале сезона. Я посещал тренировки основы, особенно когда в них участвовали ребята из моей команды. При этом я был в похожей ситуации в ЦСКА, представлял, как должна работать команда под основой, понимал занятость Паскуаля и лишний раз старался не отвлекать его от работы. Так что больше общались с его ассистентами.

Хави Паскуаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сейчас в Лиге ВТБ оптимальный лимит на легионеров

— Допускаете, что в обоих полуфиналах Лиги ВТБ будут сыграны седьмые матчи, как и год назад?

— Честно, в последние дни я был сильно загружен. Помимо последних матчей суперлиги я помогал тренерскому штабу молодежной команды. Так что целиком видел только две игры серии «Зенит» — ЦСКА и один матч УНИКС — «Локо». Поэтому мне сложно говорить о деталях, но очень возможно, что обе серии затянутся до седьмой игры.

Казанцы и краснодарцы играют в более физический, быстрый баскетбол, а «Зенит» и ЦСКА, несмотря на хорошую физическую готовность и набор атлетичных игроков, все больше тяготеют в сторону тактических схем. Для зрителей такое разнообразие идеально. Чем больше таких игр, тем выше будет интерес к нашей игре.

— Сейчас много разговоров вокруг лимита. В чемпионате Китая на площадке может быть только один легионер. Наша сборная добивалась своих лучших результатов при обязательном наличии двух россиян на паркете (золото Евробаскета-2007, бронза Олимпиады-2012). На ваш взгляд, не стоит ли вернуться к этой истории?

— На мой взгляд, сейчас оптимальный лимит, и я бы ничего менять не стал. Объясню почему. Я застал время, когда два россиянина обязательно должны были находиться на площадке. Для тренера это ужасно тяжело. Помимо того, что тебе надо следить за ходом и развитием игры, также надо постоянно держать в голове порядок замен. При таком раскладе тебе может не хватить того, чтобы убрать с паркета одного игрока, с этим лимитом тебе надо менять сразу двух-трех. Это дополнительная проблема, ломающая рисунок игры. Да, для российских игроков это дополнительное время. Но я противник того, чтобы давать баскетболисту гарантии без жесткой конкуренции.

Повторюсь, шесть россиян плюс шесть иностранцев — это хорошее сочетание. Если вы помните, то до этого было восемь легионеров. А минус два иностранца может дать серьезную разницу в игровом времени для российских игроков ростера.

— При этом я бы не сказал, что в этом и прошлом сезоне мы открыли для себя много новых имен... Согласны?

— Отвечу так: я за то, чтобы молодым игрокам давали шансы проявить себя. Сейчас, к сожалению, их получают единицы. Почему так происходит, — другая история. Иностранные тренеры, которые возглавляют клубы Лиги ВТБ, не делают различия между иностранцами и нашими баскетболистами. Но на данный момент ситуация такая, что приезжающие в наш чемпионат легионеры, опытнее, старше, лучше готовы физически. Поэтому любой тренер будет выбирать тех, кто сильнее и имеет победный опыт в больших матчах.

Но... Я видел, как Ивкович работал с молодыми игроками. На тот момент в команде были совсем юные Виктор Хряпа, Сергей Моня, Алексей Саврасенко. Из второй команды подтягивали Василия Заворуева, Никиту Курбанова, Валерия Лиходея... Все в итоге заиграли на серьезном уровне. Поэтому я примерно понимаю, что нужно, чтобы дать шансы и знания молодым россиянам, сохранив высокие результаты. В команде любого уровня. Почему этого не происходит? Перед тренером, которого подписывают на один-два года, стоит конкретная турнирная задача. Например, обязательно выйти в плей-офф. В таком случае развитие молодых российских игроков отходит на второй план.