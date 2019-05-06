Матчи 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ, запланированные на 6,7 и 8 мая начнутся с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба турнира. Речь идет о встречах ЦСКА – "Нижний", "Локомотив" – "Зенит", "Химки" – "Астана" и "Калев" – УНИКС.

В воскресенье, 5 мая, самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва – Мурманск, загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Согласно последним данным, в результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Выжить удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Единая лига ВТБ приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.