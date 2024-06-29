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Сегодня, 12:45

Воронцевич считает, что «Пари НН» сохранит конкурентоспособность после ухода Лукича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трехкратный чемпион Евролиги, экс-капитан сборной России Андрей Воронцевич в интервью «СЭ» отметил, что Зоран Лукич оставил большое наследие в «Пари НН».

— Как считаете, отъезд сербского специалиста из Нижнего не ударит по амбициям команды?

— Думаю, Зоран обучил Сергея Козина всему. У меня нет сомнений, что Сергей Игоревич будет достойным сменщиком Лукича. Пожелаю ему удачи на новом поприще, а Зорану — успехов со сборной, — сказал Воронцевич «СЭ».

«Пари НН» в мае объявил об уходе Лукича. Он (с перерывом) работал в нижегородском клубе 13 лет.

Полностью интервью Андрея Воронцевича читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Нижний Новгород
Андрей Воронцевич
Зоран Лукич
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