Фридзон подписал контракт с «Автодором» и стал самым возрастным игроком Единой лиги ВТБ-2023/24

Защитник Виталий Фридзон присоединился к «Автодору», информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Клуб из Саратова стал 6-й командой Единой лиги в карьере баскетболиста, который становится самым возрастным (38 лет) действующим игроком сезона-2023/24.

В прошлом сезоне Фридзон провел 43 матча регулярного чемпионата и серии плей-офф за «Зенит», в среднем набирая 3,1 очка, 1,4 подбора и 0,8 передачи за 10,4 минуты игрового времени.

Фридзон — бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011, экс-капитан сборной России, 6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ, MVP «Финала четырех» Единой лиги, 4-кратный участник Матча звезд и 2-кратный победитель конкурса трехочковых бросков.