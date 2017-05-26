Виталий Фридзон: "Овечкин с удовольствием приходит на баскетбол"

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон отметил, что присутствие хоккеиста Александра Овечкина на трибунах придало ему уверенности в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против "Локомотива" (101:95). Также Фридзон отметил силу краснодарского клуба.

– Я благодарен Александру, он любит баскетбол и с удовольствием сюда приходит, – цитирует ТАСС Фридзона. – Приятно, когда близкие присутствуют в зале и подбадривают тебя. Это придает уверенность в себе и эмоции. Думаю, он тоже получил удовольствие от игры.

Главное, что мы повели 1-0. "Локомотив" – хорошая команда, мы серьезно к ней относимся. Конечно, хотим быстрее завершить серию, чтобы было время на восстановление. Но "Локомотив" этого не хочет.