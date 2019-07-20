15:05 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Винник перешел в "Нижний Новгород"

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"Нижний Новгород" подписал контракт с российским центровым Александром Винником. Соглашение с игроком рассчитано на два года, сообщает официальный сайт нижегородцев.

29-летний Винник всю свою карьеру провел в составе "Пармы". Наступающий сезон Александр впервые начнет в форме другой команды, и ею стал "Нижний Новгород".

В сезоне-2018/19 Винник провел в Единой лиге ВТБ 19 матчей и набирал в среднем 4,2 очка и делал 4,4 подбора.

 

 

Дополнительная информация

http://nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=31644

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