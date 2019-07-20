Винник перешел в "Нижний Новгород"

"Нижний Новгород" подписал контракт с российским центровым Александром Винником. Соглашение с игроком рассчитано на два года, сообщает официальный сайт нижегородцев.

29-летний Винник всю свою карьеру провел в составе "Пармы". Наступающий сезон Александр впервые начнет в форме другой команды, и ею стал "Нижний Новгород".

В сезоне-2018/19 Винник провел в Единой лиге ВТБ 19 матчей и набирал в среднем 4,2 очка и делал 4,4 подбора.