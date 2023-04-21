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Сегодня, 23:04

Перасович — о поражении от «Зенита»: «У них отличная команда, лучший российский состав, глубокая ротация»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (71:83) в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Зенит», он заслужил победу. Теперь счет в серии 2-1, нам нужно лучше подготовиться к следующей игре и попробовать победить. У «Зенита» отличная команда, лучший российский состав, глубокая ротация. Начало четвертой четверти — решающий момент игры, в эти минуты наши решения в нападении были плохими, к тому же, соперник попал несколько важных бросков.

Нужно проанализировать, что произошло, и постараться больше не допускать их в будущем. Что касается Рэйнольдса, то он рано получил три фола, а это важный игрок для нас. Сегодня ему дали два быстрых фола в нападении. «Зенит» его провоцировал, и он отреагировал не лучшим образом», — приводит слова Перасович сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч между командами пройдет 23 апреля в Санкт-Петербурге.

БК Зенит
БК УНИКС
Велимир Перасович
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