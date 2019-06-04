Ватутин уверен, что ЦСКА с Итудисом добьется еще многих больших побед

Президент ЦСКА​ Андрей Ватутин прокомментировал подписание нового контракта с главным тренером команды Димитрисом Итудисом. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

– Два титула (чемпиона Евролиги – Прим. "СЭ") за пять лет говорят сами за себя, и Димитрис Итудис вместе со штабом выполнили поставленные задачи, – цитирует Ватутина пресс-служба армейского клуба.

При этом дело не только в спортивных успехах. Мы видим, с какой любовью, высокой степенью ответственности и огромным уважением к имени ЦСКА Димитрис относится к своему делу, внимательно следит за прогрессом клуба и переживает за результаты в нашей деятельности.

В том числе и благодаря работе тренерского штаба, прививающего яркую игру, способствующего созданию дружеской, семейной атмосферы в команде, все больше болельщиков приходит на трибуны. Уверен, вместе мы добьемся еще многих больших побед на всех направлениях.

​Итудис​ подписал новый контракт с ЦСКА