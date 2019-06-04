Итудис​ подписал новый контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подписал новый контракт с клубом, информирует пресс-служба армейцев. Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21. Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года.

– Спасибо ЦСКА, Андрею Ватутину, "Норникелю" за новый контракт. Благодарю игроков за все, чего мы достигли, – отметил Итудис. – Очевидно, с моей стороны важно отметить командную работу тренеров, штаба, всех, кто работает в ЦСКА. Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу также сказать "спасибо" болельщикам за веру в команду; мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше, и клуб проделывает отличную работу, предоставляет лучший сервис и развлечения. А команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились.