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Сегодня, 08:30

Ватутин — о легионерах: «Парадокс в том, что переплачивать приходится за отсутствие еврокубков»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Андрей Ватутин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос стоит ли ждать в ЦСКА звездных новичков этим летом.

«В целом надо набраться терпения, сейчас активную трансферную кампанию ведут «большие» и самые богатые клубы. С некоторой завистью смотрю на подписания зарубежных коллег, это межсезонье при финансовых возможностях позволяло и позволяет провести хорошую селекцию для Евролиги. Мы пока внимательно следим за происходящим, ждем вариантов, которые будут интересны и которые мы сможем вписать в рамки финансовых возможностей.

Хочу отметить важный, как мне кажется, нюанс. Ранее, в период участия в еврокубках, отечественные клубы доплачивали иностранцам так называемую северную надбавку. Климат, расстояния, удаленность от Европы, прочие наши проблемы — при одинаковых предложениях выбор между Москвой и условным Мадридом всегда требовал доплат с российской стороны. Сейчас ситуация снова требует надбавки, уже много большей, но парадокс в том, что платить приходится за отсутствие еврокубков. Уровневые иностранцы едут в Россию только с переплатой. Мы не можем делать такие предложения, пусть на рынке есть хорошие варианты. Нам «по инерции» предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры — сейчас нет финансовой возможности. Болельщики привычно жонглируют именами, совершенно забывая о том, что чем громче имя, тем больше цена. Полагаю, пару лет будем жить в такой реальности. Придется потерпеть — применительно к столетней истории клуба это просто мгновение. Очень надеемся, что сможем найти новых спонсоров, работаем в этом направлении».

Новичка ЦСКА в это межсезонье стали Никита Михайловский и Амат М’Бай.

 
Баскетболисты ЦСКА. «Нам предлагают дорогих звезд, но мы даже не вступаем в переговоры». Андрей Ватутин — о непростом межсезонье ЦСКА

 

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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