В новом сезоне в плей-офф Единой лиги ВТБ будут играть до двух побед

Единая лига ВТБ сократит розыгрыш плей-офф, чтобы закончить чемпионат до 12 июня. Клубам было предложено сыграть серии до двух побед, а не до трех.

– Конечно, формат плей-офф до трех побед более интригующий, но расширение календаря Евролиги влияет на календарь всех национальных чемпионатов, - цитируют "Известия" гендиректора "Химок" Павла Астахова. - К тому же от России в новом розыгрыше евротурнира будут выступать сразу три клуба. В любом случае это еще не окончательное решение. Спокойно обсудим этот вопрос на совете Лиги 14 июля.

Единая лига ВТБ: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей