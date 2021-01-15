В «Химках» объяснили назначение Мальцева и.о. главного тренера вместо Куртинайтиса
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал назначение Андрея Мальцева исполняющим обязанности главного тренера команды вместо уволенного Римаса Куртинайтиса. Литовский специалист сегодня был отправлен в отставку.
«Мы приняли решение отправить Римаса в отставку и назначить исполняющим обязанности главного тренера Андрея Мальцева. Это сильный российский специалист, за плечами которого и опыт работы главным тренером, и много титулов с молодежными командами, и работа под началом самых успешных европейских тренеров. Взвесив все «за» и «против», мы решили дать Андрею Николаевичу возможность проявить себя в качестве нашего главного тренера», — цитирует Астахова клубная пресс-служба.
Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли три матча и потерпели два поражения.
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