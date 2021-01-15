Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

«Химки» отправили в отставку Куртинайтиса после 12 поражений кряду в Евролиге

17:45
Римас Куртинайтис. Фото БК «Химки»
Римас Куртинайтис. Фото БК «Химки»
Теги:

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отправлен в отставку, сообщает клубная пресс-служба.

Основная причина — неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Мальцев.

Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли три матча и потерпели два поражения.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир