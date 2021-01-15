«Химки» отправили в отставку Куртинайтиса после 12 поражений кряду в Евролиге

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис отправлен в отставку, сообщает клубная пресс-служба.

Основная причина — неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. Исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Мальцев.

Накануне «Химки» в матче Евролиги уступили «Эфесу» (60:99) и потерпели 12-е поражение подряд. После этого поражения «Химки» остались на последнем месте.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Химки» выиграли три матча и потерпели два поражения.