Утверждены сроки и формат плей-офф Единой лиги ВТБ
Стали известны сроки и формат плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2020/21, сообщает официальный сайт турнира.
Плей-офф стартует 10 мая и закончится не позднее 14 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды, которые заняли более высокое место по итогам регулярного чемпионата. Четвертьфинальные серии пройдут в формате до 2 побед. Команды, занявшие более высокое место в регулярном сезоне, получат преимущество площадки и проведут первый и, если понадобится, третий матч серии на своем поле.
Полуфинальные и финальная серии пройдут до 3 побед в классическом формате 2-2-1. Первые два матча и, если понадобится, пятая игра серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.
Дополнительная информация:
https://vtb-league.com/ru/news/utverzhdeny-sroki-i-format-plej-off-sezona-2020-21/
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