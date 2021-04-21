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«Нижний Новгород» в гостях проиграл «Калеву»

20:57
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«Калев» дома обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 86:84.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Калева» Маркус Кин, в активе которого 31 очко. 17 подборов в составе победителей собрал Девин Томас. У «Нижнего Новгорода» дабл-дабл оформил Евгений Бабурин (14 очков, 11 подборов).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Калев» (Таллин) — «Нижний Новгород» — 86:84 (25:22, 16:22, 18:20, 27:20)

21 апреля. Таллин. «Kalevi Spordihall».

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