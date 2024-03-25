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Сегодня, 19:17

«Уралмаш» победил «Автодор»

Руслан Минаев
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«Уралмаш» дома обыграл «Автодор» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 82:66.

Самым результативным игроком встречи стал Джавонте Даглас («Уралмаш») — 19 очков.

Клуб из Екатеринбурга одержал 20-ю победу в 34 матчах и занимает первое место в таблице группы Б. «Автодор» — на 3-й строчке.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Автодор» (Саратов) — 82:66 (21:17, 27:20, 19:18, 15:11)

У: Даглас (19+10 подборов), Нэвелс (18), Эллис (16)

А: Торнвелл (15), Ньюмэн, Беслач, Мавра (по 11 очков)

25 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

БК Автодор
БК Уралмаш
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