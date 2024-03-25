«Уралмаш» победил «Автодор»
«Уралмаш» дома обыграл «Автодор» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 82:66.
Самым результативным игроком встречи стал Джавонте Даглас («Уралмаш») — 19 очков.
Клуб из Екатеринбурга одержал 20-ю победу в 34 матчах и занимает первое место в таблице группы Б. «Автодор» — на 3-й строчке.
Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Автодор» (Саратов) — 82:66 (21:17, 27:20, 19:18, 15:11)
У: Даглас (19+10 подборов), Нэвелс (18), Эллис (16)
А: Торнвелл (15), Ньюмэн, Беслач, Мавра (по 11 очков)
25 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
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