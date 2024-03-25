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Сегодня, 19:54

«Пари НН» обыграл «Самару»

Руслан Минаев
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«Пари НН» на выезде обыграл «Самару» в матче второго этапа группы Б Единой лиги ВТБ — 80:70.

Самым результативным игроком встречи стал Джастин Роберсон («Самара») — 21 очко.

«Пари НН» одержал 12-ю победу в 34 матчах и занимает 6-е место в таблице группы Б. «Самара» — на втором месте.

Единая лига ВТБ. Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 70:80 (17:18, 23:21, 13:19, 17:22)

С: Роберсон (21), Кулагин, Гудумак (по 10 очков)

П: Чадов (12), Воронцевич (11)

25 марта. Самара. «Дворец спорта имени В. С. Высоцкого»

БК Нижний Новгород
БК Самара
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