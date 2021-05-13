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«Зенит» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

19:33
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«Зенит» разгромил «Парму» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 98:62.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, который набрал 16 очков.

Благодаря победе команда из Санкт-Петербурга вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем серии ЦСКА — «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:98 (10:22, 20:27, 24:24, 8:25)

П: Жукаускас (15), Григорьев (12), Мейерис (10)

З: Пойтресс (16), Холлинс (13), Зубков, Уилл (оба — 12)

Счет в серии: 0-2.

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