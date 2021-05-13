«Зенит» разгромил «Парму» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ
«Зенит» разгромил «Парму» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 98:62.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, который набрал 16 очков.
Благодаря победе команда из Санкт-Петербурга вышла в полуфинал турнира, где встретится с победителем серии ЦСКА — «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
1/4 финала
«Парма» (Пермь) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 62:98 (10:22, 20:27, 24:24, 8:25)
П: Жукаускас (15), Григорьев (12), Мейерис (10)
З: Пойтресс (16), Холлинс (13), Зубков, Уилл (оба — 12)
Счет в серии: 0-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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