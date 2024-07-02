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Сегодня, 18:07

УНИКС подписал новый контракт с Комоловым

Алина Савинова
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Атакующий защитник Артем Комолов останется в УНИКСе, сообщает пресс-служба казанского клуба. Стороны подписали новое соглашение по схеме «1+1».

Комолов выступал за УНИКС в с 2021 по 2022 год и вернулся в команду в 2023-м. В прошедшем сезоне 31-летний игрок принял участие в 20 матчах предсезонных турниров и Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4,0 очка и 1,0 передачи за 15:43 минуты на паркете.

В январе баскетболист получил травму и занимался восстановлением, тренируясь по индивидуальной программе под руководством специалистов клуба.

В УНИКСе выразили уверенность, что Комолов ярко проявит себя на площадке в новом сезоне и станет важной частью ротации команды.

Источник: https://t.me/unics_basket/6506
Баскетбол
БК УНИКС
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